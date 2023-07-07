ФОТОНОВОСТЬ | Такие цены вообще реальны? В Rimi можно купить упаковку чая меньше чем за 10 центов

Жительница столицы поделилась в „Инстаграме“ фотографией ромашкового чая из линейки Rimi Basic за 9 центов, задавшись вопросом, имеем ли мы дело с дефляцией. Фотография, по ее словам, была сделана в магазине Rimi рядом с остановкой Hiiu Jaam. Она также отметила, что пачка мятного чая из той же линейки рядом стоила и вовсе 7 центов. К слову, стоимость того же ромашкового чая в интернет-магазине Rimi еще ниже - 6 центов за упаковку.



В магазине Rimi подтвердили, что это реальная цена.



В ответ на запрос RusDelfi, как удалось настолько снизить цену, представитель торговой сети Rimi отметил, что они стараются предложить своим клиентам самые низкие цены из возможных.