Женщина потеряла около 10 000: мошенники всё чаще используют комбинированные способы обработки своих жертв

Как указала в заявлении женщина, ей позвонили мошенники, которые представились оператором телекоммуникационной фирмы Elisa и сотрудником банка SEB.

Женщине сказали, что кто-то подал заявление об изменении номера ее телефона, а также о том, что на имя потерпевшей взят кредит.

Мошенник сказал, что на основании этой информации начнет поиск злоумышленников, взявших кредит на имя женщины.

Затем потерпевшей позвонил якобы работник банка SEB, который попросил женщину для пресечения действий мошенников установить на телефон приложение RustDesk.

Женщина загрузила в свой телефон данное приложение, а позже обнаружила, что на ее имя взят кредит в сумме 10 100 евро, из которых позже со счета были сняты 9 300 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.