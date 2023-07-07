МНЕНИЕ | Директор учебного центра - Марии Юферевой: Я вам сейчас расскажу, кто и как контролирует учебные центры и как дела с преподаванием эстонского

Однозначных ответов на эти вопросы нет, хотя проблема наболевшая, набившая оскомину. Об этом часто пишут в средствах массовой информации, подходя к ней с разных сторон, активно обсуждают в социальных сетях, делясь не всегда лестными комментариями в адрес учебных центров и обучающих при них учителей эстонского языка. Как правило, утверждается, что нет хороших учебников для подготовки на уровневые экзамены по эстонскому языку, отсутствует действенный контроль за работой учителей, используются неверные методики преподавания. Как будто бы закономерно, что при таких исходных данных получить желаемый результат – набрать высокие баллы на экзамене – невозможно, вроде как поэтому-то и статистика так неутешительна: низкий процент сдачи экзаменов по эстонскому языку. Поговорим об этом более подробно ниже.