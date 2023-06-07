Мнение
07.06.2023, 15:26

МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: никто не контролирует, как на самом деле учат эстонскому языку на курсах для взрослых

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Мария Юферева-Скуратовски
Депутат Рийгикогу (Центристская партия)
Мария Юферева-Скуратовски
Мария Юферева-Скуратовски
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Ко мне обратилась женщина, работающая логопедом, которая пожаловалась на низкое качество преподавания эстонского языка на курсах для взрослых. По ее словам, разучивание песен и стихов никак не способствует развитию у взрослого человека разговорной речи и умения составлять документы. В результате прохождения этих курсов она уже два раза не справлялась со сдачей экзамена на категорию В2. Кто же отвечает за качество курсов для взрослых?

На самом деле у меня не было иллюзий, что в Эстонии в массовом порядке взрослым людям предлагаются эффективные курсы эстонского языка, которые гарантированно позволят сдать им экзамен на требуемую категорию. Если уж за более, чем 30 лет министерство образования не смогло обеспечить все школы квалифицированными педагогами и методиками, что уж там говорить о курсах для взрослых.

Я помню курсы эстонского языка для взрослых на заре восстановления независимости в 90-х, которые посещали мои родители. Тогда как грибы появлялись различные фирмы, которые предлагали курсы эстонского. В большинстве случаев там происходила имитация обучения языку, эффективность от таких уроков стремилась к нулю. Стоит ли говорить о том, что каждая такая фирма предлагала свой подход, ни о каких единых проверенных методиках не было и речи. И было стойкое ощущение, что никого особенно не волнует, чему там учат людей.

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