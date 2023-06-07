МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: никто не контролирует, как на самом деле учат эстонскому языку на курсах для взрослых

На самом деле у меня не было иллюзий, что в Эстонии в массовом порядке взрослым людям предлагаются эффективные курсы эстонского языка, которые гарантированно позволят сдать им экзамен на требуемую категорию. Если уж за более, чем 30 лет министерство образования не смогло обеспечить все школы квалифицированными педагогами и методиками, что уж там говорить о курсах для взрослых.

Я помню курсы эстонского языка для взрослых на заре восстановления независимости в 90-х, которые посещали мои родители. Тогда как грибы появлялись различные фирмы, которые предлагали курсы эстонского. В большинстве случаев там происходила имитация обучения языку, эффективность от таких уроков стремилась к нулю. Стоит ли говорить о том, что каждая такая фирма предлагала свой подход, ни о каких единых проверенных методиках не было и речи. И было стойкое ощущение, что никого особенно не волнует, чему там учат людей.