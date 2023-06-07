МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: никто не контролирует, как на самом деле учат эстонскому языку на курсах для взрослых(13)
Ко мне обратилась женщина, работающая логопедом, которая пожаловалась на низкое качество преподавания эстонского языка на курсах для взрослых. По ее словам, разучивание песен и стихов никак не способствует развитию у взрослого человека разговорной речи и умения составлять документы. В результате прохождения этих курсов она уже два раза не справлялась со сдачей экзамена на категорию В2. Кто же отвечает за качество курсов для взрослых?
На самом деле у меня не было иллюзий, что в Эстонии в массовом порядке взрослым людям предлагаются эффективные курсы эстонского языка, которые гарантированно позволят сдать им экзамен на требуемую категорию. Если уж за более, чем 30 лет министерство образования не смогло обеспечить все школы квалифицированными педагогами и методиками, что уж там говорить о курсах для взрослых.