Дирижер Праздника песни и танца и призер чемпионата Европы по боям в ММА Ксения Грабова: я — легкая на подъем, скучно быть не должно!

Замечательно. Даже несмотря на дождь — в конце такая погода даже соединила публику и певцов. Было единое чувство, что мы все вместе, под дождем, и нам все равно, что погода чуть подвела. Очень запомнилось: когда случился первый ливень и дети ждали своего череда пойти на сцену, то сначала испугались. Но когда вышли, были такие молодцы, так хорошо пели, что не нарадоваться. Особенная гордость — это маленькие мальчики, наши будущие мужчины. Все было красиво — эмоции и радости.