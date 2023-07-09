09.07.2023, 10:26
Дирижер Праздника песни и танца и призер чемпионата Европы по боям в ММА Ксения Грабова: я — легкая на подъем, скучно быть не должно!(1)
ФОТО: личный архив
Прошедший Праздник песни и танца собрал больше 31 тысячи певцов, танцоров и музыкантов и около 90 тысяч посетителей. Создать атмосферу настоящего праздника помогла и Ксения Грабова. Каково это — быть дирижером хора из трех тысяч человек? И как совмещать музыку и спорт, ведь еще Ксения — бронзовый призер чемпионата Европы по боям в ММА? В материале RusDelfi.