Новости Эстонии
09.07.2023, 10:26

Дирижер Праздника песни и танца и призер чемпионата Европы по боям в ММА Ксения Грабова: я — легкая на подъем, скучно быть не должно!

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Ксения Грабова
Ксения Грабова
ФОТО: личный архив

Прошедший Праздник песни и танца собрал больше 31 тысячи певцов, танцоров и музыкантов и около 90 тысяч посетителей. Создать атмосферу настоящего праздника помогла и Ксения Грабова. Каково это — быть дирижером хора из трех тысяч человек? И как совмещать музыку и спорт, ведь еще Ксения — бронзовый призер чемпионата Европы по боям в ММА? В материале RusDelfi.

Немного утихли эмоции после Праздника песни и танца. Как это событие прошло лично для вас?

Замечательно. Даже несмотря на дождь — в конце такая погода даже соединила публику и певцов. Было единое чувство, что мы все вместе, под дождем, и нам все равно, что погода чуть подвела. Очень запомнилось: когда случился первый ливень и дети ждали своего череда пойти на сцену, то сначала испугались. Но когда вышли, были такие молодцы, так хорошо пели, что не нарадоваться. Особенная гордость — это маленькие мальчики, наши будущие мужчины. Все было красиво — эмоции и радости.

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