Исследование: у родителей в Южной Эстонии не хватает на летний досуг детей. А как в других регионах?

Целых 18% участвовавших в исследовании родителей из Валгамаа заявили, что этим летом связанные с детьми расходы приходится откладывать из-за отсутствия денег. В среднем проживающий в Эстонии родитель планирует выделить на летние занятия своего ребенка 201–300 евро. Родитель из Харьюмаа планирует потратить на это более 400 евро.

Родители обеспокоены, так как отметили, что из-за отсутствия денег летние занятия их детей вообще приходится отменять. Проблема наиболее заметна в Валгамаа, где 18% детей не планируют летом работать и не получают от родителей ни цента на карманные расходы. За Валгамаа следуют Пылвамаа с 13%, Йыгевамаа с 12%, а также Вырумаа и Пярнумаа с 11%. Не могут дать своим детям деньги на летние занятия, лагеря, развлечения и кружки по интересам 8% родителей в Тартумаа и 2,5% родителей в Харьюмаа.

„То, что уровень благосостояния в Эстонии существенно отличается от одного региона к другому, никого не удивляет, но особенно сильно проблемы выходят на первый план во время кризисов. В настоящее время видно, что коронавирусный, энергетический и инфляционный кризисы поставили многих живущих на юге Эстонии родителей в тяжелое финансовое положение, для выхода из которого необходимо урезать расходы семейного бюджета. Первым шагом к контролю над своими финансами является точный учет всех трат“, - пояснила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Согласно опросу Citadele, наилучшая ситуация в Южной Эстонии – в Вильяндимаа. Без денег здесь оставлять своих детей вынуждены 6% родителей. В среднем на детские занятия в Вильяндимаа этим летом планируют потратить 101–200 евро.

Опрос по заказу банка Citadele был проведен в странах Балтии в июне исследовательской компанией Norstat. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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