Тотальная распродажа и переход на новую концепцию: продуктовый магазин Solaris ждет полное обновление

„Delice является частью рынка розничной торговли премиум-класса в самом центре Таллинна. Потенциал торгового центра Solaris и простор выставочного зала Delice предоставляют нам уникальную возможность сделать его отличительным магазином качественных продуктов питания с исключительно широким ассортиментом, отвечающим взыскательным вкусам локальных покупателей и туристов. Delice станет новой жемчужиной в короне продуктовых магазинов центра города“, – заверяет руководитель Selver Кристи Ломп.

Дизайн интерьера нового магазина Delice вдохновлен центральной площадью и рынком небольшого средиземноморского городка. В магазине на месте будут готовить особенно свежие и изумительно вкусные лакомства производства Delice Köök. В новой пекарне магазина будут выпекать свежую пиццу и хлеб ручной работы, а выбор кондитерских изделий порадует даже тех, кто ищет нечто действительно особенное.

Помимо собственной кухни, на которой работает команда, создающая собственные рецепты, Delice также выделяется особенно богатым выбором национальных блюд мировой кухни.

Новая концепция Delice была создана в сотрудничестве дизайнерского агентства Velvet и бюро дизайна и интерьера Vaikla Disain.

Разрабатывая концепцию, дизайнеры интерьера Катрин и Арго Вайкла делали ставку на то, чтобы интерьер в общем восприятии оказался качественным, светлым и просторным. Среди использованных материалов – терраццо, керамика, натуральный камень и плитка, имитирующая дерево. Мебель имеет черный каркас, но комбинируется с деревянными поверхностями. По словам креативного директора Velvet Кристьяна Крисфельдта, их вдохновила идея о месте, где любители отличной еды смогли бы найти лучшие ингредиенты, солнечную атмосферу и приятное обслуживание.

„С помощью простых приемов мы перенесли атмосферу средиземноморского рынка в закрытое помещение. Но в первую очередь мы хотели создать атмосферу, в которую посетителю было бы приятно возвращаться снова и снова“.