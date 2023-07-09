РЕПОРТАЖ RUSDELFI | В центре таллиннской стройки: кинотеатр и магазины теряют клиентов, зато в кафе и ломбарде без изменений(24)
Стройка в Таллинне продолжается, и кроме закрытых перекрестка Виру и автобусного терминала, с начала июля с улиц пропали практически все трамваи. А это значит, что пришло время пообщаться с жителями Таллинна и расспросить, как на них влияет то, что центр города фактически превратился в одну большую стройку. Корреспонденты RusDelfi прошлись по центру города. Своим мнением поделились работница барбершопа и свидетели Иеговы, продавщица в алкогольном магазине и сотрудник ломбарда, жители домов в эпицентре стройки, а также многодетная мама.
Выйдя из редакции Delfi по адресу Нарва маантеэ 13, первым делом было решено посмотреть, что происходит на улице Пронкси. Перейдя дорогу по импровизированному пешеходному переходу, мы проследовали по резиновым дорожкам. Если еще месяц-два назад надо было идти по старому тротуару, то теперь наш путь пролегал прямо по середине будущей проезжей части.