Новости Эстонии
07.07.2023, 10:16

Министр обороны Эстонии скептически оценил шансы Украины на получение в Вильнюсе приглашения в НАТО

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Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) считает, что Украине будет трудно получить приглашение стать членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет на следующей неделе.

„Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте“, - цитирует rus.err слова Певкура, сказанные в эфире Vikerraadio

Министр обороны добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.

„Этот уровень должен быть нижним пределом, а не целью“, - подчеркнул Певкур.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет с 11 по 12 июля.

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