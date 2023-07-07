Министр обороны Эстонии скептически оценил шансы Украины на получение в Вильнюсе приглашения в НАТО(20)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) считает, что Украине будет трудно получить приглашение стать членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет на следующей неделе.
„Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте“, - цитирует rus.err слова Певкура, сказанные в эфире Vikerraadio
Министр обороны добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.
„Этот уровень должен быть нижним пределом, а не целью“, - подчеркнул Певкур.
Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет с 11 по 12 июля.