Министр обороны Эстонии скептически оценил шансы Украины на получение в Вильнюсе приглашения в НАТО

„Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте“, - цитирует rus.err слова Певкура, сказанные в эфире Vikerraadio