Береговые спасатели: дети теряются почти каждый день! Какие рекорды зафиксированы на эстонских пляжах?
В этом сезоне пляжная охрана G4S отмечает четвертьвековой юбилей. Охранная фирма приводит обзор того, что произошло за эти годы.
За это время потерялись и нашлись 1866 детей, или в среднем 75 детей за один сезон, то есть в течение одного стандартного сезона (1 июня – 31 августа) почти каждый день теряется один ребенок. Больше всего детей потерялось и нашлось в летнем сезоне 2010 года, когда по всей Эстонии помощь потребовалась 159 детям, половине из них – на таллиннских пляжах. Это означает, что каждый день на каком-либо пляже Эстонии примерно двум детям требовалась помощь, чтобы найти своих родителей.
За 25 лет первая помощь оказана более 20 000 раз, точнее – 21 917, то есть в среднем восемь случаев оказания первой помощи ежедневно в течение последних 25 сезонов. Лидером статистики снова стал 2010 год: в первой помощи нуждались 2025 человек.
Знаете ли вы, что пляжный сезон не всегда длился с начала июня до конца августа? Когда в 1998 году береговая охрана приступила в Эстонии к работе, сезон начался уже 15 мая и длился до 15 сентября. Это означает, что пляжи находились под бдительными взглядами спасателей на воде на месяц больше. С 2009 года сезон стал длиться с 1 июня до 31 августа – как и сейчас.
За последние 25 лет на пляжах Эстонии совершено 187 193 нарушения общественного порядка. К сожалению, число нарушений общественного порядка на пляжах всегда было очень высоким. К нарушениям общественного порядка относятся: посещение пляжа с домашними животными, наличие при себе стеклотары, использование запрещенных плавсредств, пребывание на пляже в нетрезвом состоянии, пребывание в акватории для купания на водном транспорте, кражи и другие хулиганства. Худшим с точки зрения нарушений был 2014 год (13 121 случай), однако с 2015 года ситуация начала улучшаться. Большую роль в этом сыграли береговые охранники, которые последовательно знакомили посетителей пляжей с правилами. Стоит похвалить и отдыхающих: они постепенно начали понимать, почему на общественном пляже установлены те или иные правила.
Рекорд по числу посетителей пляжа в Таллинне был установлен в Пирита в 2004 году: на пляже побывало около 16 000 человек. Однако абсолютный рекорд за последние 25 лет все-таки принадлежит летней столице Пярну: в 2003 году в жаркий летний день на пляже отдыхали около 30 000 человек. В сравнении с тогдашней численностью населения Пярну можно сказать, что в тот день целых 68 процентов пярнусцев наслаждались пляжными и водными радостями, однако, конечно же, следует учитывать, что на Пярнуском пляже отдыхают и жители других городов Эстонии, а также иностранные туристы.
За 25 лет в рядах береговой охраны G4S Eesti поработали 1526 человек. Необходимо признать, что эта работа требует немало физических сил, первые команды состояли только из мужчин. Однако в береговой охране становится все больше женщин, и за 25 лет доля женщин достигла целых 45 процентов.
Средняя продолжительность работы в береговой охране составляет два года, а самая длинная карьера – у берегового охранника, который работал 14 сезонов подряд: за эти годы он был спасателем на воде, старшим смены, старшим пляжа и медиком.
Благодаря известному сериалу о береговых охранниках распространяется миф, что они только и делают, что мчатся в воду спасать утопающих. На самом деле основную роль играет превентивная работа: необходимо еще на суше выявлять возможные опасности и своевременно заниматься ими, чтобы простое нарушение общественного порядка на берегу не переросло во что-то серьезное в воде. Поэтому береговые охранники не бегают в воду с утра до вечера: они уже успешно поработали превентивно. Однако стоит отметить, что каждый береговой охранник – профессионал, прошедший специальное обучение для своей должности, чтобы быть готовым ко всем возможным ситуациям. Если вы заметите на пляже кого-то, кому требуется помощь, или сами попадете в беду, обязательно сообщите об этом береговой охране.