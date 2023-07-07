Береговые спасатели: дети теряются почти каждый день! Какие рекорды зафиксированы на эстонских пляжах?

За это время потерялись и нашлись 1866 детей, или в среднем 75 детей за один сезон, то есть в течение одного стандартного сезона (1 июня – 31 августа) почти каждый день теряется один ребенок. Больше всего детей потерялось и нашлось в летнем сезоне 2010 года, когда по всей Эстонии помощь потребовалась 159 детям, половине из них – на таллиннских пляжах. Это означает, что каждый день на каком-либо пляже Эстонии примерно двум детям требовалась помощь, чтобы найти своих родителей.

За 25 лет первая помощь оказана более 20 000 раз, точнее – 21 917, то есть в среднем восемь случаев оказания первой помощи ежедневно в течение последних 25 сезонов. Лидером статистики снова стал 2010 год: в первой помощи нуждались 2025 человек.

Знаете ли вы, что пляжный сезон не всегда длился с начала июня до конца августа? Когда в 1998 году береговая охрана приступила в Эстонии к работе, сезон начался уже 15 мая и длился до 15 сентября. Это означает, что пляжи находились под бдительными взглядами спасателей на воде на месяц больше. С 2009 года сезон стал длиться с 1 июня до 31 августа – как и сейчас.

За последние 25 лет на пляжах Эстонии совершено 187 193 нарушения общественного порядка. К сожалению, число нарушений общественного порядка на пляжах всегда было очень высоким. К нарушениям общественного порядка относятся: посещение пляжа с домашними животными, наличие при себе стеклотары, использование запрещенных плавсредств, пребывание на пляже в нетрезвом состоянии, пребывание в акватории для купания на водном транспорте, кражи и другие хулиганства. Худшим с точки зрения нарушений был 2014 год (13 121 случай), однако с 2015 года ситуация начала улучшаться. Большую роль в этом сыграли береговые охранники, которые последовательно знакомили посетителей пляжей с правилами. Стоит похвалить и отдыхающих: они постепенно начали понимать, почему на общественном пляже установлены те или иные правила.