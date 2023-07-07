Департамент здоровья не рекомендует купаться на Штромке и в Какумяэ

В связи с ухудшением качества воды не рекомендуется купаться на таллиннских пляжах Штромка и Какумяэ. Пробы воды показали, что на Штромке содержание кишечных энтерококков и кишечной палочки в воде в несколько превысило допустимые нормы, передает Департамент здоровья.