07.07.2023, 08:42
Департамент здоровья не рекомендует купаться на Штромке и в Какумяэ(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с ухудшением качества воды не рекомендуется купаться на таллиннских пляжах Штромка и Какумяэ. Пробы воды показали, что на Штромке содержание кишечных энтерококков и кишечной палочки в воде в несколько превысило допустимые нормы, передает Департамент здоровья.
В Какумяэ увеличилось содержание кишечных энтерококков. Купаться на обоих пляжах не рекомендуется, пока не будут получены результаты анализов, подтверждающие улучшение качества воды. Результаты новых проб должны поступить не позднее начала новой недели.
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