Эстония направила в Литву подразделение полиции для охраны литовско-белорусской границы(1)
В четверг Департамент полиции и пограничной охраны направил в Литву подразделение полиции ESTPOL7, чтобы помочь литовским коллегам обеспечить безопасность на литовско-белорусской границе во время саммита НАТО.
11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на который прибудут главы государств-членов и главы правительств. В связи с этим пограничная охрана Литвы обратилась с просьбой о помощи к Департаменту полиции и пограничной охраны, чтобы эстонские полицейские и пограничники оказали поддержку в обеспечении безопасности литовско-белорусской границы во время саммита.
Департамент полиции и погранохраны направил 6 июня в Литву команду ESTPOL7, состоящую из 14 человек. В команду входят представители разных подразделений Департамента полиции и погранохраны и префектур. Задачей ESTPOL7 в Литве является участие в наземном патрулировании, наблюдение посредством дронов, обеспечение охраны объектов и мониторинг ситуации. Командировка продлится до 13 июля, после чего команда вернется в Эстонию.
По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, цель команды, командированной в Литву - помощь коллегам в обеспечении безопасности границы. „Мы готовы постоять за то, чтобы проходящая в Вильнюсе встреча глав государств прошла безопасно. Литовско-белорусская граница - это внешняя граница Европейского Союза и НАТО, поэтому происходящее там оказывает влияние и на внутреннюю безопасность Эстонии. Также для нас важна совместная работа в литовскими силами охраны порядка и партнерами из других государств“, - сообщил генеральный директор.
Руководитель команды ESTPOL7 Ээрик Пургель заявил, что подготовка завершена и подразделение готово к командировке. „Вместе с коллегами мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать Литву. Кроме того, для нас самих - это бесценный опыт. Я рад руководить командой ESTPOL7, в которую входят представители разных префектур и сотрудники разных рабочих сфер Департамента полиции и пограничной охраны. В команду входят не только пограничники, так как при обеспечении безопасности границы необходимо выполнять самые разные задачи, а для этого нужна команда с разносторонними умениями,“ - сказал Пургель.
Руководитель бюро международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны Реэт Цейсиг отметила, что эстонские полицейские работали вместе с литовскими коллегами на литовско-белорусской границе также в 2021 году во время совместной операции по предотвращению гибридной атаки. „Как и два года назад, так и на этот раз Департамент полиции и пограничной охраны оказывает поддержку коллегам из Литвы, чтобы сдерживать потенциальные большие группы мигрантов и помочь справиться с возможным миграционным давлением. На этот раз мы оказываем помощь во время саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе. Кроме помощи литовским коллегам в охране внешней границы ЕС, мы получим также неоценимый опыт в области сотрудничества с международными партнерами и обеспечении безопасности на крупном международном мероприятии,“ - добавила Цейсиг.
„Цель международного сотрудничества Департамента полиции и погранохраны - быть открытым и полезным партнером как для близлежащих государств, так и для других стратегических союзников. Необходимость, но, в первую очередь, желание помогать друг другу в последние годы заметно выросли, и это очень ясно указывает на взаимное доверие. Мы точно знаем, что можем рассчитывать на поддержку друг друга,“ - сказала руководитель бюро международного сотрудничества.
Ранее в Литву направлялись команды ESTPOL5, которые были командированы на литовско-белорусскую границу в 2021 году. В тот раз команды Департамента полиции и пограничной охраны, в первую очередь, были заняты воздушным мониторингом участка границы, охраной мест размещения мигрантов и обеспечением общественного порядка, а также патрулированием на границе.