Эстония направила в Литву подразделение полиции для охраны литовско-белорусской границы

11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на который прибудут главы государств-членов и главы правительств. В связи с этим пограничная охрана Литвы обратилась с просьбой о помощи к Департаменту полиции и пограничной охраны, чтобы эстонские полицейские и пограничники оказали поддержку в обеспечении безопасности литовско-белорусской границы во время саммита.

Департамент полиции и погранохраны направил 6 июня в Литву команду ESTPOL7, состоящую из 14 человек. В команду входят представители разных подразделений Департамента полиции и погранохраны и префектур. Задачей ESTPOL7 в Литве является участие в наземном патрулировании, наблюдение посредством дронов, обеспечение охраны объектов и мониторинг ситуации. Командировка продлится до 13 июля, после чего команда вернется в Эстонию.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, цель команды, командированной в Литву - помощь коллегам в обеспечении безопасности границы. „Мы готовы постоять за то, чтобы проходящая в Вильнюсе встреча глав государств прошла безопасно. Литовско-белорусская граница - это внешняя граница Европейского Союза и НАТО, поэтому происходящее там оказывает влияние и на внутреннюю безопасность Эстонии. Также для нас важна совместная работа в литовскими силами охраны порядка и партнерами из других государств“, - сообщил генеральный директор.

Руководитель команды ESTPOL7 Ээрик Пургель заявил, что подготовка завершена и подразделение готово к командировке. „Вместе с коллегами мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать Литву. Кроме того, для нас самих - это бесценный опыт. Я рад руководить командой ESTPOL7, в которую входят представители разных префектур и сотрудники разных рабочих сфер Департамента полиции и пограничной охраны. В команду входят не только пограничники, так как при обеспечении безопасности границы необходимо выполнять самые разные задачи, а для этого нужна команда с разносторонними умениями,“ - сказал Пургель.