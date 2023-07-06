Исследование: специалистов на рынке труда по-прежнему не хватает

В ежеквартальном опросе ManpowerGroup приняли участие почти 39 000 работодателей в 41 стране мира – компания стремилась узнать их планы найма и ожидания в отношении рынка труда на третий квартал. В настоящее время в десятке самых активных нанимателей мира только одна европейская страна – Нидерланды. Великобритания, Германия и Португалия находятся в конце второй десятки, но в целом европейские предприниматели в настоящее время гораздо более осторожны, чем предприниматели в Америке и Азии.



„Время противоречивых сигналов на рынке труда продолжается, – отметил глава Manpower Baltikum Хейго Калдра. – В зависимости от региона противопоставляются как осторожная тревога, так и смелая уверенность, поэтому можно предположить, что в ближайшем будущем в целом будет царить непредсказуемость. С одной стороны, существует неопределенность в отношении экономического развития, но не настолько, чтобы остановить планы по найму. Рынкам по-прежнему не хватает навыков и необходимых предпринимателям личностных качеств, и понятно, что искусственный интеллект пока не может составить конкуренцию реальным людям. При этом семь из десяти предпринимателей признают, что искусственный интеллект помогает в обучении и развитии, и многие уже используют его как инструмент найма“.



В настоящее время на вершине мировой таблицы рекрутинга находятся Коста-Рика, Нидерланды, Перу, Австралия, Индия, а самыми консервативными нанимателями в мире являются Аргентина, Словакия, Италия, Австрия и Польша.



В 29 странах мира планы найма по сравнению с предыдущим кварталом увеличились. 43% опрошенных работодателей указали, что планируют нанять больше людей, 39% сохранят текущий уровень, 15% планируют сократить численность персонала и 3% на момент опроса еще не определились. Крупные организации остаются в этом смысле более смелыми, чем маленькие.



ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже около 60 лет. Действующее уже 19 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.