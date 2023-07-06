ФОТО И ВИДЕО | „А ты в Рашку поезжай!“ У посольства РФ вновь прошла акция протеста

При этом напротив них собралась кучка их оппонентов. Так, один из них - мужчина средних лет - призвал их „вспомнить Майдан“ и заявил, что они должны отправиться в Украину, чтобы протестовать и выступать там. „А ты в Рашку поезжай, там тебе место!“ - посоветовала мужчине участница перформанса.

Остальные члены кружка оппонентов - более юные и не жаждут открытой конфронтации с украинскими активистами. Слышны обрывки фраз, которые они говорят друг другу: „А почему они не на украинском кричат?“

Между сторонами возникает словесная перепалка, которая, впрочем, быстро прекращается. Двое полицейских следят за ситуацией, но не выглядят обеспокоенными. По их словам, такое мероприятие здесь проходит каждую неделю.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.