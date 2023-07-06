Пересечение эстонско-российской границы гражданами Украины затруднено из-за пограничного контроля на стороне РФ

Если в начале июня на восточной границе возникли длинные очереди из желающих пересечь российскую границу на автомобиле, то в последние недели существенно выросли также очереди переходящих границу пешком. Очереди вызваны пограничной охраной России, которая проводит пограничный контроль значительно медленнее обычного.

По словам начальника группы мониторинга информации Кагуского пограничного пункта Неле Тамм, на пограничном пункте Лухамаа в настоящее время самая большая проблема связана с гражданами Украины и Молдовы, пересекающими границу пешком. „Люди, которые пешком движутся в Россию, часто вынуждены очень долго ждать на территории между двумя пограничными пунктами. В течение последних недель мы трижды вызывали на границу скорую помощь, так как российская сторона не пропускала людей через границу и не оказывала медицинскую помощь. С помощью других пересекающих границу изможденные люди переправлялись на территорию Эстонии, где наши медики смоли оказать им первую помощь,“ - рассказала Тамм, по чьим словам, люди нередко вынуждены дожидаться пересечения границы по несколько дней.

По словам начальника нарвского пограничного пункта Марека Лийва, долгое время ожидания нужно учитывать и при пересечении границы через Нарву. „Дольше всего и у нас приходится ждать гражданам Украины, которых пропускают через границу очень медленно. Например, некоторые машины стоят на соединяющем два государства мосту более суток. Медленнее обычного российская сторона принимает и другие машины с номерными знаками ЕС,“ - сказал Лийва.

Начальник службы надзора за границей и миграцией Лыунаской префектуры Тауно Таммик рекомендует по возможности избегать поездок в Россию, а тем, кто все же должен туда попасть, учитывать длинные очереди. „Эстонские пограничники делают все от них зависящее, чтобы обеспечить людям при пересечении границы хорошие условия. Мы разъясняет людям, прибывающим на границу, чего они могут ожидать,“ - сказал Таммик.