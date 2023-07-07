ФОТО | Завораживающее зрелище! В Вильяндимаа ночью можно было наблюдать серебристые облака

Серебристые облака, которые также именуют мезосферными и ночными светящимися облаками, это сравнительно редкое атмосферное явление. Эти облака серебристого, белого, а иногда и золотого цвета, которые в наших краях можно наблюдать летом в середине ночи.

Облака расстилаются на высоте 75-85 км и подсвечиваются солнцем, находящимся ниже линии горизонта. Такие облака можно наблюдать в глубоких сумерках.

В летние месяцы эти облака появляются в широтах между 43° и 65° северной и южной широты.

Фотографии сделаны в Видьяндимаа около двух часов ночи.