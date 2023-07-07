07.07.2023, 09:11
ФОТО | Завораживающее зрелище! В Вильяндимаа ночью можно было наблюдать серебристые облака(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь на четверг во многих уголках Эстонии можно было наблюдать серебристые облака. Этим летом это явление не часто появлялось на ночном небе.
Серебристые облака, которые также именуют мезосферными и ночными светящимися облаками, это сравнительно редкое атмосферное явление. Эти облака серебристого, белого, а иногда и золотого цвета, которые в наших краях можно наблюдать летом в середине ночи.
Облака расстилаются на высоте 75-85 км и подсвечиваются солнцем, находящимся ниже линии горизонта. Такие облака можно наблюдать в глубоких сумерках.
В летние месяцы эти облака появляются в широтах между 43° и 65° северной и южной широты.
Фотографии сделаны в Видьяндимаа около двух часов ночи.