Новости Эстонии
07.07.2023, 09:11

ФОТО | Завораживающее зрелище! В Вильяндимаа ночью можно было наблюдать серебристые облака

 (2)
Helkivad ööpilved
Helkivad ööpilved
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В ночь на четверг во многих уголках Эстонии можно было наблюдать серебристые облака. Этим летом это явление не часто появлялось на ночном небе.

Серебристые облака, которые также именуют мезосферными и ночными светящимися облаками, это сравнительно редкое атмосферное явление. Эти облака серебристого, белого, а иногда и золотого цвета, которые в наших краях можно наблюдать летом в середине ночи.

Helkivad ööpilved
Helkivad ööpilved

Облака расстилаются на высоте 75-85 км и подсвечиваются солнцем, находящимся ниже линии горизонта. Такие облака можно наблюдать в глубоких сумерках.

В летние месяцы эти облака появляются в широтах между 43° и 65° северной и южной широты.

Helkivad ööpilved

Фотографии сделаны в Видьяндимаа около двух часов ночи.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии