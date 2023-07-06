Новости Эстонии
06.07.2023, 19:56

Из останков лежащего на дне моря близ Сааремаа британского крейсера сочится топливо

 
Пятно от топлива
Пятно от топлива
ФОТО: Kliimaministeerium

Министерство климата и окружающей среды обнаружило течь топлива из останков легкого крейсера Королевского военно-морского флота Великобритании Cassandra , затонувшего сразу по окончанию Первой мировой войны. Течь несущественная — топливо выходит на поверхность по каплям, и довольно быстро пятна рассеиваются.

„Утечка небольшая и медленная, поэтому достигающее поверхности топливо под действием волнения и солнечного света разрушается и рассеивается. На поверхности видны только слабые следы от рассеевшегося мазута“, - пояснил советник отдела морской среды Министерства климата Каспар Андерсон. „Утечка не из таких, которую можно было бы обнаружить со спутника или с самолета“, - добавил он.

Как сказал Андерсон, по имеющимся данным, корабль Cassandra мог вмещать до тысячи тонн топливного мазута. „Предположительно, на борту находилось до 780 тонн топлива, из которых при крушении часть попала в море. Учитывая целостность и состояние останков, большая часть топлива по-прежнему может находится на борту корабля“, - сообщил он.

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