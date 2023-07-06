06.07.2023, 19:56
Из останков лежащего на дне моря близ Сааремаа британского крейсера сочится топливо
ФОТО: Kliimaministeerium
Министерство климата и окружающей среды обнаружило течь топлива из останков легкого крейсера Королевского военно-морского флота Великобритании Cassandra , затонувшего сразу по окончанию Первой мировой войны. Течь несущественная — топливо выходит на поверхность по каплям, и довольно быстро пятна рассеиваются.
„Утечка небольшая и медленная, поэтому достигающее поверхности топливо под действием волнения и солнечного света разрушается и рассеивается. На поверхности видны только слабые следы от рассеевшегося мазута“, - пояснил советник отдела морской среды Министерства климата Каспар Андерсон. „Утечка не из таких, которую можно было бы обнаружить со спутника или с самолета“, - добавил он.