08.07.2023, 11:25
Подготовкой ремонта будто занималась группа теоретиков, которые не удосужились понаблюдать за потоком: таксист о ситуации в центре Таллинна
ФОТО: | Delfi Meedia
RusDelfi поговорил с таллиннским таксистом Марком, который работает в этой сфере с 2009 года, и в ужасе от происходящего в центре эстонской столиц. Действительно ли таксисты не берут заказы в центре? И можно ли было избежать коллапса на дорогах?
Марк - таксист со стажем. Когда начался масштабный ремонт дорог, он сразу понял, что к чему, и решил выходить на работу только в вечернее время.