Теннисист пригрозил рефери судом во время матча на Уимблдоне

В стартовом раунде Берреттини встретился с соотечественником Лоренцо Сонего (42). Они выступали на 12-м корте. Оба теннисиста были недовольны тем, что судья не останавливает матч из-за скользкого корта после дождя. По ходу третьего тай-брейка Берреттини поскользнулся, на что указал судье. Но рефери проигнорировал итальянца, пишет РБК.



„Как вы думаете, почему это происходит? Хорошо, если я получу травму, я подам на вас в суд, договорились? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы играли, — сказал Берреттини судье. — Вы, ребята, опаздываете по графику, мы опаздываем, мы тоже хотим играть. Но если мы каждый раз падаем, это опасно“.



В итоге матч был приостановлен в начале пятого сета при счете 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1 в пользу Берреттини.