Кошельки, телефоны, документы: потерянные на молодежном празднике песни и танца вещи ждут своих хозяев

По словам руководителя по коммуникации Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Стена Вейдебаум, в ближайшее время вещи, найденные на праздничных площадках, будут доставлены в контору целевого учреждения по адресу Пярнуское шоссе 10. „В течение недели мы распакуем коробки, отсортируем и сфотографируем вещи, чтобы потом выставить фотографии на сайт“, сказал он. „Но уже сейчас также можно написать о своих потерянных вещах на электронную почту leitud@laulupidu.ee“ .

Будет хорошо, если хозяин потерянной вещи напишет, где он мог потерять свою вещь, опишет ее, особенно если есть какие-то отличительные признаки. „Самое лучшее, это отправить фотографию, на которой человек изображен с этой вещью, на котором она надета и др. Если фотографии нет, то можно найти в интернете фотографию похожей вещи, это тоже может быть полезно“, добавил Вейдебаум.

Если потерявший вещь получит подтверждение, что она находится в конторе праздника песни и танца, то может прийти за ней в ЦУ праздника песни и танца.

В палатку находок в ходе праздника приносили всевозможные предметы одежды, футболки, рубашки, кепки, солнечные очки, игрушки, бутылки для воды, а также сумочки-кошельки, обувь и палки, с которыми танцевали танцоры. Многие нашли свои вещи в палатке находок уже во время самого праздника.

Ценные вещи – кошельки, документы, техника – находятся в полиции: www.politsei.ee/et/leitud-esemed . Узнать и получить их обратно можно в Ида-Харьюском отделении полиции. Контакты: www.politsei.ee/et/kontaktid/pohja_prefektuur/ida-harju_politseijaoskond

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