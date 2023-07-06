Каллас призвала создать трибунал: все, что уничтожается в Украине, должно быть восстановлено из кармана российского налогоплательщика(8)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Кристина Каллас и министр здоровья Рийна Сиккут. Смотрите трансляцию с синхронным переводом на русский язык!
Кая Каллас рассказала, что на встрече Совета Европы Эстония выступила с инициативой обороноспособности Европы. Эстония уже повысила свои затраты на оборону до 3% от ВВП. Каллас считает, что затраты на оборону должна поднять все европейские страны: „чтобы мы были готовы защищать Европу“.
„Мы должны сохранять единство при поддержке Украины и четко призывать к ответственности агрессора. Это означает создание специального трибунала, а также использование замороженных российских активов для построения Украины“, - добавила премьер.
Каллас также упомянула о том, что российская пресса активно распространила ее слова о том, что несправедливо, что европейские налогоплательщики должны оплачивать то, что Россия творит в Украине, но опустила то, что этот ущерб должна покрыть Россия.
„Еще раз подчеркиваю: все, что уничтожается в Украине, должно быть восстановлено из кармана российского налогоплательщика“, - заявила она.
Один из приоритетных проектов - это кабель EstLink 3. Он необходим как для энергетической безопасности, так и для того, чтобы цены на электроэнергию были по-прежнему низкими.
Каллас также поделилась хорошими новостями - в июне инфляция составила 9%, чтоб является самым низким показателем за последние полтора года. Также в Эстонии сейчас средняя зарплата растет быстрее, чем средний уровень цен, а покупательская способность людей восстанавливается.
Экономика Эстонии движется к более высокой производительности и добавочной стоимости, добавила Каллас. „Прогноз Банка Эстонии также говорит, что впереди нас ждут лучшие времена“.
Стало известно, что Ericsson планирует построить в Таллинне технологический производственный центр нового поколения за 155 млн евро, а канадское предприятие Neo Performance Materials построит в Нарве завод по производству магнитов за 100 млн евро.
Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что со следующей весны изменится система школьных экзаменов: сначала будут проходить заключительные экзамены основной школы и потом поступление в гимназию. Последние годы в Эстонии было наоборот: сначала ученики поступали в гимназию, потом сдавали заключительные экзамены, и если результаты экзаменов были неудовлетворительными, то поступление отменялось.
Со следующей весны также применяется обязательство по обучению: все, кто заканчивает 9 класс, обязаны с осени приступить к обучению в том или ином учебном заведении.
Кристина Каллас добавила, что министерство подготавливает переход русских школ на эстоноязычное образование: „Мы разработали систему уровней, которая касается всех классов, которые переходят на эстоноязычное образование. Му будем измерять уровень владения навыками по математике, природоведения, эстонского как иностранного и русского как родного, чтобы не было спадов в успеваемости“.
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