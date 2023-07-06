За последние полгода мошенники выманили у жителей Эстонии более 3,1 млн евро. Как не стать очередной жертвой?

Самое распространённое банковское мошенничество — это телефонный звонок, где человеку звонят якобы представители серьёзного учреждения или предприятия. Такие мошенники представляются полицейскими, банкирами, курьерами и работниками телекоммуникационных предприятий. Но у всех них одна цель – заполучить у людей их ПИН-коды, чтобы получить доступ к банковскому счету человека, которому они звонят. Значительный рост банковского мошенничества наблюдался и в области почтовых отправлений, где 139 человек пострадало от рук мошенников, которым досталось 81 тысяча евро. За прошедший год насчитали в общей сложности 79 потерпевших с общей суммой ущерба в 53 тысячи евро. „Бывали разные случаи, но в основном это были случаи, когда человеку присылали от имени какой-нибудь курьерской службы сообщение, в котором говорилось о том, что с отправкой посылки возникли проблемы. В сообщении имелась ссылка, пройдя по которой открывался вебсайт, где получателю сообщения предлагалось внести свои данные, связанные с банковским счётом. В действительности же это был фиктивный вебсайт, а отправителями сообщений являлись мошенники. Также возрастает количество случаев мошенничества на торговых платформах, через который преступники ищут свою жертву и отправляют ей ссылку фиктивного курьера, перейдя по которой опять же открывается страница, где вас просят передать дополнительные личные данные, связанные с банковским счетом“, рассказал полицейский.