Центристы отказались от пожертвования в 300 тысяч евро

Сегодня в 9 часов утра Центристская партия провела внеочередное заседание правления, на котором обсуждалось упомянутое пожертвование. По сведениям Delfi, было проведено голосование, по итогам которого было принято решение о возврате суммы. Эту идею поддержали Михаил Кылварт и его сторонники, а именно: Яна Тоом, Владимир Свет, Яан Тоотс, Валентина Бортновски, Вадим Белобровцев, Андрей Коробейник, Сирет Котка, Михкель Ундрест, Лаури Лаатс и сам Кылварт. Голоса разделились 9 : 6, так как один из десяти представителей так называемого Кылвартского лагеря участвовал онлайн и не мог проголосовать. Против проголосовали председатель партии Юри Ратас, вице-председатели Яанус Карилайд и Танель Киик, а также Таави Аас, Яак Ааб и Ээсмаа.