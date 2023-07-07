Стоит ли бояться атомной катастрофы на Запорожской АЭС? Отвечают эксперт по безопасности и Департамент окружающей среды

Эксперт по безопасности Райнер Сакс считает маловероятным повторение полномасштабной атомной катастрофы в Украине. Однако это не означает, что Запорожская атомная электростанция защищена от военной эскалации. Особенно в свете саммита НАТО в Вильнюсе.