07.07.2023, 11:16
Стоит ли бояться атомной катастрофы на Запорожской АЭС? Отвечают эксперт по безопасности и Департамент окружающей среды
ФОТО: | Delfi Meedia
Эксперт по безопасности Райнер Сакс считает маловероятным повторение полномасштабной атомной катастрофы в Украине. Однако это не означает, что Запорожская атомная электростанция защищена от военной эскалации. Особенно в свете саммита НАТО в Вильнюсе.
Украинские власти и российские пропагандисты одновременно начали распространять тревожные сообщения: одни утверждают, что российская армия заложила взрывчатку на крышах реакторов Запорожской АЭС, другие - что украинцы планируют атаковать станцию в ближайшее время.