На дорогах Эстонии начнется тестирование системы замера средней скорости

Министра климата Кристен Михал и правительственная комиссия по дорожному движению поручили Департаменту транспорта начать измерение средней скорости на отрезках между камерами на основных шоссе Эстонии. По словам Михала, речь идет о методологическом исследовании, то есть штрафов за нарушения пока не будет.