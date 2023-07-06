Государство хочет изменить требования к школьным спортивным залам и классам
На заседании правительства 6 июля министр здоровья Рийна Сиккут представит поправки к постановлению от 2013 года „Требования по защите здоровья для школ“ с целью упразднить некоторые стандарты.
По действующему законодательству, школьный спортзал является учебным помещением, которое должно располагаться на наземных этажах школьного здания. Согласно законопроекту, школьные спортзалы можно будет размещать в подвалах или создавать их без естественного освещения, но при условии обеспечения надлежащего искусственного освещения, вентиляции и радоновых барьеров, пишет Rus.err.ee.
Кроме того, у школ возникла потребность в использовании модульных классов в качестве альтернативной площади или пристроек. К таким классам применяются определенные требования по высоте. В настоящее время действует требование 2,5 метра, однако модульные классы имеют разные размеры. Согласно законопроекту, требование к высоте классов будет отменено.
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