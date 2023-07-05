Во время работы на складе HKScan погибла молодая женщина

Как сообщили порталу Delfi из полиции, информация о происшествии поступила около 17 часов.

В поселке Юри (волость Раэ, Харьюский уезд) произошел несчастный случай, в результате которого погибла 28-летняя женщина.

По предварительным данным, женщина погибла при выполнении трудовых обязанностей.

Трагический случай на производстве произошел на складе HKScan, расположенном на Уус-Ринги, подтвердила Delfi Керстин Коткас, менеджер по коммуникациям HKScan в странах Балтии. „Следствие продолжается, поэтому мы не можем комментировать инцидент“, — добавила она.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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