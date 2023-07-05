TTJA: наши предложения по регулированию СМИ касались только медиаканалов из третьих стран

В понедельник глава службы по вопросам информационного общества TTJA Хелен Рохтла сообщила ERR, что Департамент защиты прав потребителей и технического надзора хочет на уровне закона возложить на поставщиков медиауслуг обязательство публиковать в новостных передачах правдивые и непредвзятые мнения.

„Нужно обсудить, является ли эта идея разумной и уместной для включения в Закон о медиауслугах. И если это требование узаконят, следует подумать о механизме контроля или последствиях в случае нарушения“, – сказала представитель департамента.

Во вторник Союз медиапредприятий Эстонии заявил, что он „полностью и абсолютно“ не согласен с позицией Минкульта о том, что исполнительная власть в лице TTJA может быть независимым регулятором СМИ в масштабах всего медиарынка.

„Пресса может быть независимой только в том случае, если она ни прямо, ни косвенно не подчинена контролю со стороны исполнительной власти. Основной целью Закона о свободе средств массовой информации (European Media Freedom Act/EMFA) является защита независимости и плюрализма медиаизданий на медиарынке; подчинив прессу исполнительной власти, Эстония действовала бы в направлении, противоположном основной цели EMFA“, - заявили в организации.

„Сейчас как руководитель департамента считаю важным принести извинения за возникшее недоразумение и еще раз пояснить, что предложение исходило из необходимости защитить информационное пространство Эстонии от враждебных информационных атак со стороны третьих стран“, - сказала Тальвинг и уточнила, что среди разжигающих вражду и транслирующих военную пропаганду медиаканалов, к которым TTJA ограничил доступ после начала войны в Украине, не было ни одного из Эстонии.