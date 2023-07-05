Праздник песни и танца установил несколько новых „мобильных“ рекордов

В этом году молодежный праздник песни и танца был особенным с точки зрения услуг мобильной связи именно потому, что в местах проведения праздника впервые можно было пользоваться услугой мобильной связи в 5G-сети Telia – самая современная мобильная технология покрыла и стадион „Калев“, и Певческое поле в Таллинне.

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, в течение всего праздника песни и танца предприятие следило за тем, что происходило в его мобильной сети. Открывшаяся картина была очень положительной, поскольку пользовательский опыт услуг оставался на высоком уровне во всех местах проведения праздника, несмотря на многократно повышенные нагрузки.

Если говорить о цифрах, то в воскресенье на Певческом поле мобильная сеть Telia насчитывала 58 000 уникальных пользователей. В первый день праздника танца на стадионе „Калев“ в сети Telia было 18 000 уникальных пользователей, а во второй день – 21 500.

Доля роуминговых клиентов, то есть пользователей с мобильными номерами из других стран, в сети Telia достигла 15 процентов во время певческого праздника и 9 процентов во время праздника танца. Более трети клиентов роуминга прибыли из Финляндии, также было много клиентов из Германии, Швеции, Норвегии, Литвы, Латвии, Польши, Великобритании, США и Франции.

В качестве интересного факта о празднике песни и танца можно рассказать, телефоны каких производителей были наиболее популярными в сети Telia в местах проведения праздника. В этом подсчете явно лидируют Apple (43%) и Samsung (почти 30%), за ними следуют Sony (5,3%), Huawei (4,3%), OnePlus (2,4%) и Nokia (1,8%). При этом во время Певческого праздника несколько удивила большая доля телефонов Apple, которая была значительно выше в сети Telia, чем обычно.