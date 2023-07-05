В 2028 году Праздник песни и танца может стать крупнейшим в современной истории Эстонии

„Последние годы внесли значительные изменения в цикл праздников песни и танца: XIII Молодежный праздник, который должен был состояться прошлым летом, прошел только сейчас. В результате XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца, которые первоначально должны были состояться в следующем году, пришлось перенести на 2025 год“, - пояснил ERR руководитель по связям с общественностью Праздника песни и танца Стен Вейдебаум.

Однако такие сдвиги означали бы, что, продолжая обычный цикл, следующие праздники состоялись бы в 2027 и 2029 годах, то есть они прошли бы четыре раза за восемь лет, каждые два года: в 2023, 2025, 2027, 2029 годах.

„Важно подчеркнуть, что пока невозможно комментировать какие-либо более конкретные планы, поскольку работа только начинается“, - добавил Вейдебаум.

Предыдущий, XXVII Всеобщий праздник песни и танца проходил с 4 по 7 июля. Следующий запланирован на 3-6 июля 2025 года.