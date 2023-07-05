Президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты нового посла Украины
В среду, 5 июля, президент Эстонии Алар Карис принял верительные грамоты у посла Украины в Таллинне Максима Кононенко.
Максим Кононенко был назначен послом Украины в Эстонии президентским указом Владимира Зеленского от 17 марта.
„Эстония восхищается мужеством и решимостью украинцев в защите своей страны и народа. Мы продолжаем оказывать военную и гуманитарную помощь, а также помогать восстанавливать разрушенную агрессором страну, - приводит слова Карис rus.err. - Таким же образом мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в НАТО и на пути в Европейский союз, и мы готовы поделиться своим опытом. Альтернативы членству Украины в НАТО нет“.
По словам Кариса, наряду с прямой помощью Украине необходимо выступать за привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.
Кононенко ранее был послом Украины в Нидерландах и был освобожден от этой должности в сентябре 2022 года.