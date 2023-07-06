„Я же не мог заключить договор сам с собой“. Как министр финансов Вырклаэв, будучи волостным старейшиной, большую автокомпенсацию получал(22)
Нынешний министр финансов Март Вырклаэв до того, как в 2019 году попал в Рийгикогу в рядах Партии реформ, более семи лет руководил волостью Раэ. Но не все там было гладко.
Вырклаэв, вступивший в Партию реформ в 2010 году, занимал должность старейшины волости Раэ с 2012 по 2019 год. Это было одно из самых быстроразвивающихся самоуправлений Эстонии. Вырклаэв попал в Рийгикогу на место депутата Калле Паллинга осенью 2019 года, а уже в январе 2021 года, после того как Партия реформ и Центристская партия сформировали правительство, он стал лидером фракции реформистов в Рийгикогу. Кая Каллас, которая возглавляла ее до этого момента, стала премьер-министром.
Летний отпуск в этом году оказался для Вырклаэва непростым. Сначала ему пришлось давать ответы порталу ERR, который расследовал старую сомнительную историю с недвижимостью в бытность его старейшиной волости Раэ (см. дополнительный материал ниже). А теперь ему снова приходится отвечать на вопросы еще об одной старой истории, которая всплыла в ходе расследования ERR о доме.
Бородатая история
„Это бородатая история, — вздыхает Вырклаэв, отвечая на вопрос Eesti Päevaleht об одной из старых проверок Госконтроля. — Вся моя деятельность осуществлялась на основе закона и в соответствии с решениями совета“.