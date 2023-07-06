ГРАФИК | Самые щедрые госучреждения: одно учреждение помогло предприятиям более 50 000 раз

Касса по безработице оказала помощь предприятиям 55 046 раз. Второе и третье место уходят в сферу культуры – Капитал культуры (KULKA) помог предприятиям 36 857 раз, а Министерство культуры - 9744 раз.

Самое больше пособие, выплаченное за раз, получило в 2021 году Elektrilevi OÜ от Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) - 87 185 498 евро. За ним последовала Эстонская железная дорога, которая в 2015 году получила 53 926 209 евро от Государственного центра вспомогательных услуг (RTK), и Таллиннский аэропорт, которому RTK в 2015 году также дал 35 000 000 евро денежной помощи.