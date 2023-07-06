Приходите бесплатно посмотреть, как на Певческое поле поедут тюнингованные фуры и грузовики

Пресс-секретарь городской канцелярии Таллинна Ксения Лайне сообщила корреспонденту RusDelfi, что в пятницу 7 июля в 12:45 грузовики выедут с парома и в 13:00 начнут движение от Д-терминала в сторону Певческого поля. Движение всех участвующих автомобилей займет примерно 15-20 минут.



В социальных сетях пишут о том, что движение будет перекрыто, но это не так. Все дороги останутся открытыми. Свободно перемещаться смогут как автомобили, так и общественный транспорт. Для того, чтобы движение было более плавным и чтобы быстрее пропустить колонну грузовиков, на короткий срок будут отключены светофоры. Вместо них движением будут управлять регулировщики.



“Возле Певческого поля, от Русалки и туда наверх будет ограничение скорости 30 км/ч“, - добавила пресс-секретарь. - Никаких последствий для движения от этого мы не ожидаем“.



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