06.07.2023, 10:15
Носовую аппарель парома „Эстония“ поднимут в июле и доставят в порт Палдиски(4)
ФОТО: Delfi Meedia
В середине июля начнется недельная операция по исследованию останков парома „Эстония“. Носовую аппарель затонувшего суда поднимут со дна Балтийского моря и доставят в порт Палдиски.
В апреле представители следственных ведомств в области транспортной безопасности Эстонии (OJK), Швеции (SHK) и Финляндии (SIAF) провели встречу для того, чтобы составить план дальнейших действий по расследованию причин гибели парома „Эстония“. По имеющимся на сегодняшний день планам, через две недели стартует финансируемая Швецией миссия к месту гибели парома.