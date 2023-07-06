Новости Эстонии
06.07.2023, 10:15

Носовую аппарель парома „Эстония“ поднимут в июле и доставят в порт Палдиски

 (4)
Носовая аппарель парома "Эстония"
Носовая аппарель парома "Эстония"
ФОТО: Delfi Meedia

В середине июля начнется недельная операция по исследованию останков парома „Эстония“. Носовую аппарель затонувшего суда поднимут со дна Балтийского моря и доставят в порт Палдиски.

В апреле представители следственных ведомств в области транспортной безопасности Эстонии (OJK), Швеции (SHK) и Финляндии (SIAF) провели встречу для того, чтобы составить план дальнейших действий по расследованию причин гибели парома „Эстония“. По имеющимся на сегодняшний день планам, через две недели стартует финансируемая Швецией миссия к месту гибели парома.

Как сообщил сказал директор эстонского Центра расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Мярт Отс , главными целями миссии будет подъем с морского дна носовой аппарели парома „Эстония“ и проведение съемки автомобильной палубы.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии