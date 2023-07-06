Носовую аппарель парома „Эстония“ поднимут в июле и доставят в порт Палдиски

В апреле представители следственных ведомств в области транспортной безопасности Эстонии (OJK), Швеции (SHK) и Финляндии (SIAF) провели встречу для того, чтобы составить план дальнейших действий по расследованию причин гибели парома „Эстония“. По имеющимся на сегодняшний день планам, через две недели стартует финансируемая Швецией миссия к месту гибели парома.