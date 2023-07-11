11.07.2023, 16:35
Пропавший 17-летний юноша нашелся
ФОТО: | Eero Vabamaegi
5 июля полиция просила помощи в поисках 17-летнего Керта.
Керт ушел из дома своей семьи в Раквере 30 июня в 12:00. Оттуда он должен был отправиться в школу в Тартумаа, но он туда не доехал. Домой он также не вернулся.
Сегодня, 11 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил, что Керт пришел в школу в Тартумаа и с ним все в порядке.
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