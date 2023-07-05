05.07.2023, 16:25
ТАБЛИЦА | Смотрите, какие предприятия получили от государства за последние 10 лет самую крупную финансовую поддержку(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государство за последние десять лет поддержало через различные учреждения более 36 000 эстонских предприятий общей суммой более чем четыре миллиарда евро. В верхних строчках списка — государственные компании и дочерняя фирма компании Utilitas.
Крупнейшей одноразовой субсидией было поддержана компания Elektrilevi OÜ в 2021 году. Через Фонд инвестиций в окружающую среду предприятие получило 87 185 498 евро.