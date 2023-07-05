Экономика
05.07.2023, 16:25

ТАБЛИЦА | Смотрите, какие предприятия получили от государства за последние 10 лет самую крупную финансовую поддержку

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Логотип Фонда развития предпринимательства (EAS)
Логотип Фонда развития предпринимательства (EAS)
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Государство за последние десять лет поддержало через различные учреждения более 36 000 эстонских предприятий общей суммой более чем четыре миллиарда евро. В верхних строчках списка — государственные компании и дочерняя фирма компании Utilitas.

Крупнейшей одноразовой субсидией было поддержана компания Elektrilevi OÜ в 2021 году. Через Фонд инвестиций в окружающую среду предприятие получило 87 185 498 евро.

Далее следует железнодорожная компания Eesti Raudtee, которая в 2015 году получила 53 926 209 евро через Государственный центр вспомогательных услуг (RTK), тот же центр выделил Таллиннскому аэропорту в 2015 году помощь в размере 35 000 000 евро.

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