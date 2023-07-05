Звезда итальянского тенниса нарушил 146-летнюю традицию Уимблдона

С момента своего основания в 1877 году Уимблдон, самый традиционный из четырех турниров Большого шлема, имеет строгий кодекс одежды и поведения, который, среди прочего, гласит, что игроки должны носить белую одежду.

Также существуют ограничения по количеству логотипов на рукавах, повязках, носках и сумках.

Именно в последнем пункте выделялся Янник Синнер.

Когда игроки прибывают, у большинства из них с собой есть как сумка для ракетки, так и личная сумка. Восьмая ракетка мира, амбассадор известного итальянского бренда класса люкс Gucci, появился со специально разработанной сумкой, которую компания приготовила для него.

Чтобы все было законно и в соответствии с традициями, Синнеру пришлось добиваться одобрения Международной федерации тенниса и теннисной организации ATP.

Нью-Йорк Таймс сообщает, что это первый случай, когда теннисисту было разрешено носить на корте роскошную сумку с логотипом. Роджер Федерер и Серена Уильямс, у которых были также контракты с Gucci во время их карьеры, никогда не позволяли себе подобного.

В этом году изменился дресс-код для женщин. Впервые им разрешено носить темное нижнее белье. Изменение было внесено в связи с возможными менструациями.

Янник Синнер, занимающий восьмое место в мировом рейтинге, за один час и 29 минут победил аргентинца Хуана Мануэля Церундоло со счетом 6:2, 6:2, 6:2, а во втором раунде встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (98-е место ATP).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.