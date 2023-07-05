„Ни пройти, ни проехать“. Что думают жители Таллинна о новом этапе строительства?(27)
3 июля начался очередной этап строительства трамвайной ветки в порт. На этот раз закрылись самый популярный перекресток Таллинна возле Виру и автобусный терминал. Помимо этого продолжаются ремонтные работы на других улицах. Мы попросили читателей RusDelfi поделиться эмоциями, мнением и предложениями в связи с масштабным ремонтом в городе.
Среди комментаторов нашлись как те, кто явно возмущены ситуацией на дорогах столицы, так и вполне довольные жизнью и пользующиеся альтернативными транспортными средствами горожане.
„Самокат в руки и никаких пробок“, — написал один из комментаторов.
„На велосипеде пробки не чувствуются!“ — вторил ему другой.
Однако такие способы передвижения явно подходят не всем.
“3 июля, автобус 66 от остановки Мустакиви, села в 9.50 по расписанию, приехала на остановку Балтийский вокзал в 11.50“, — поделилась читательница RusDelfi.
Под этим комментарием развернулось обсуждение, в котором люди делились схожими проблемами.
„А мы вообще 5-ки не смогли дождаться на Рейди теэ, простояв полтора часа при такой погоде, просто пришлось вернуться домой, так как уже никуда не успевали“.
„Поддерживаю, до работы добиралась 2 часа, от Русалки до Горхолла. Пусть наши благодетели проедут с простыми жителями через город или хотя бы по Рейди тее утром“.
„Верно, и мы так же этим 66-м добирались до отеля Меритон. С остановки Мустакиви выехала в 15.42, а около отеля была только в 18.00“.
Пользователям общественного транспорта вторили и водители.
„Полтора часа в пробке на Рейди теэ, в сторону города (на автобусе), — возмущался читатель RusDelfi. — Сочувствую людям, которым пришлось на пол пути, под дождем, выскакивать из автобуса, чтобы успеть в порт. Уважаемые принимающие решения! Давайте не забывать, за чей счет „эта мега перестройка“. Простые жители Таллинна вынуждены терпеть ваши глупые идеи. Зачем было необходимо ремонтировать центр города, закатывать эти немыслимые красные дорожки для велосипедистов, чтоб через год все разрешить и строить заново. Вы реально считаете, что кругом одни бараны?“.
“Никак не пойму, чем новая транспортная развязка будет лучше для людей? Кто ездит из аэропорта в порт?“ — недоумевал еще один анонимный комментатор.
„Какими тут эмоциями делиться?? Капец полный. Ни пройти, ни проехать“, — сетовал третий.
Конечно, основными объектами возмущения стали политики Центристской партии. Досталось и Владимиру Свету, и Михаилу Кылварту. „Советую в следующий раз на городских выборах не голосовать за центристов, это единственный способ разогнать засидевшуюся в таллиннской власти клоаку“, — призывал комментатор.
„Кылварт и ко., когда же вы нажретесь уже? — гневно возмущался еще один. — В начале кладете асфальт, потом тянете трубы, а с трамваем вообще непонятно кому он нужен? Видимо, очень прибыльное дело, как съемки фильма „Довод“ (К. Ноланда), только не понятно, за что страдал народ все лето? А ведь еще и Ironman в Таллинне опять организуют, мало пробок, давай еще, мэрия, поднатужьтесь!“.
И все же нашлись те, кто вместо жалоб попытались осадить возмущающихся.
„Таллинн строится - хватит ныть, — призывал один комментатор разгневанных читателей. — Будет еще лучше и красивее, надо чуть-чуть подождать“.
„Ехали из Пирита в Мустамяе по Ярвевана, пользуйтесь вейзом“, — советовал другой.
„Да пофигу, что там у вас в центре, — делился третий. — Живу на окраине и езжу по окружной. На „горючку“ хватает. Есть возможность о чем-нибудь хорошем подумать, пока едешь. В центре не был уж наверное полгода. Что такой визг, не пойму?“.
„Живу в центре, недалеко от Космоса, больших проблем с пробками не наблюдаю. Недовольным рекомендую съездить на машине в любой БОЛЬШОЙ город по соседству и сравнить, например, в ту же Ригу. Потом будете про таллиннские пробки вспоминать с теплотой“, — посоветовал читатель возмущенным водителям.
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