„Ни пройти, ни проехать“. Что думают жители Таллинна о новом этапе строительства?

Среди комментаторов нашлись как те, кто явно возмущены ситуацией на дорогах столицы, так и вполне довольные жизнью и пользующиеся альтернативными транспортными средствами горожане.

„Самокат в руки и никаких пробок“, — написал один из комментаторов.

„На велосипеде пробки не чувствуются!“ — вторил ему другой.



Однако такие способы передвижения явно подходят не всем.

“3 июля, автобус 66 от остановки Мустакиви, села в 9.50 по расписанию, приехала на остановку Балтийский вокзал в 11.50“, — поделилась читательница RusDelfi.



Под этим комментарием развернулось обсуждение, в котором люди делились схожими проблемами.

„А мы вообще 5-ки не смогли дождаться на Рейди теэ, простояв полтора часа при такой погоде, просто пришлось вернуться домой, так как уже никуда не успевали“.

„Поддерживаю, до работы добиралась 2 часа, от Русалки до Горхолла. Пусть наши благодетели проедут с простыми жителями через город или хотя бы по Рейди тее утром“.

„Верно, и мы так же этим 66-м добирались до отеля Меритон. С остановки Мустакиви выехала в 15.42, а около отеля была только в 18.00“.

Пользователям общественного транспорта вторили и водители.

„Полтора часа в пробке на Рейди теэ, в сторону города (на автобусе), — возмущался читатель RusDelfi. — Сочувствую людям, которым пришлось на пол пути, под дождем, выскакивать из автобуса, чтобы успеть в порт. Уважаемые принимающие решения! Давайте не забывать, за чей счет „эта мега перестройка“. Простые жители Таллинна вынуждены терпеть ваши глупые идеи. Зачем было необходимо ремонтировать центр города, закатывать эти немыслимые красные дорожки для велосипедистов, чтоб через год все разрешить и строить заново. Вы реально считаете, что кругом одни бараны?“.



“Никак не пойму, чем новая транспортная развязка будет лучше для людей? Кто ездит из аэропорта в порт?“ — недоумевал еще один анонимный комментатор.