ЧП и криминал
06.07.2023, 11:40

Полиция нашла пропавшего 61-летнего мужчину

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Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В среду полиция просила помощи в поисках пропавшего в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа 61-летнего Энделя. Сообщалось, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.

Эндель во вторник утром ушел из дома попечения в неизвестном направлении и до среды не вернулся туда. Эндель передвигался пешком, его телефон был выключен. Мужчина и раньше пропадал, тогда его находили в Таллинне.

В четверг незадолго до полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские проверили один из возможных адресов в Таллинне и нашли Энделя. С ним все в порядке.

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