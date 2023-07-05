Пересекать границу Эстонии и России можно только в сопровождении родственника-эстонца?

Екатерина решила, что все усложнилось после ситуации с Пригожиным и сразу же стала искать информацию о новых условиях пересечения. „Ни в новостях, ни на сайте полиции не увидела даже примерно ничего подобного, — удивилась девушка. — Думаю, просто таким образом издеваются. Как когда-то сказали: „Хочешь на двух стульях усидеть?“.

Такой случай — не единичный, за последние несколько дней жалобы такого плана от пересекающих границу звучат все чаще. Сообщения подобного рода приходили журналисту RusDelfi, так и появлялись на социальных сетях. Несколько подобных ситуаций удалось отследить в группах телеграмма. Но в итоге граждане Российской Федерации проходят эстонскую границу без каких-либо серьезных задержек.

RusDelfi обратился в Департамент полиции и погранохраны для разъяснения ситуации. „К сожалению, очень сложно сказать, что имел в виду российский пограничник. В последнее время нет новых условий для пересечения границы“, — ответили представители департамента.

Напомним, что с 18 августа 2022 в Эстонию запрещен въезд для всех граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, полученную для поездки с целью туризма или бизнеса, в том числе для участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях. Ограничение касается граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, выданную Эстонией. К примеру, посещать можно родственников по восходящей или нисходящей линии, супруга или супругу, человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети при условии, что посещаемый должен быть проживающим в Эстонии гражданином или иметь постоянный вид на жительство в Эстонии или в другой стране ЕС. В страну впускают и в том случае, если гражданин России едет вместе с посещаемым. Нельзя посещать проживающих в Эстонии на основании временного вида на жительство родственника, супруга(-у) или человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.

Обо всех ограничениях на въезд в страну граждан России можно узнать здесь.

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