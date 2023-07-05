Партия реформ восстанавливает популярность, Eesti 200 продолжает ее терять

Согласно последнему еженедельному опросу, Партию реформ поддерживают 27,4%, EKRE - 23% и Центристскую партию - 15,6% граждан, имеющих право голоса, сообщает Rus.err.ee.

Рейтинг входящей в коалицию Социал-демократической партии слегка повысился с 9,7% до 9,8%. Тем не менее, соцдемы по-прежнему остаются на пятой строчке, пропустив вперед оппозиционную Isamaa, поддержка которой выросла с 10,1% до 10,5%.

Поддержка третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 8,9% до 8,3%. По сравнению с мартом, когда прошли выборы в Рийгикогу, рейтинг партии сократился почти вдвое.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 45,5% респондентов, а оппозиционные - 49,1%. „Правых“ поддерживают 2,5%, „зеленых“ - 1,7%, иные партии - 1,3%

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