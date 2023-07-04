В Маардуском лесопарке появилась тропа для приключений

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, конкурс идей „Сделаем город красивее“ позволяет не только сделать город краше, но и прислушаться к пожеланиям и идеям горожан и предложить им желаемые и интересные решения. „Для нас важно, чтобы жители с удовольствием проводили своё свободное время здесь, в Маарду. Победившая в этом году идея универсальна, так как низкая тропа для приключений дает возможность увлекательно проводить время всей семьей. Помимо интересных аттракционов, низкая тропа для приключений, это еще и активная физическая нагрузка на свежем воздухе. В Маарду хорошие идеи воплощаются в жизнь - вместе мы можем реализовать очень ценные идеи, которые украсят город и будут способствовать его развитию. Благодарю каждого жителя Маарду, кто принял участие в конкурсе идей!“, - добавил Архипов.