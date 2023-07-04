ФОТО И ВИДЕО | Президент Алар Карис принял в Кадриорге лучших выпускников этого года
Во вторник президент Эстонии Алар Карис и министр образования и науки Кристина Калас в Розовом саду Кадриоргского дворца организовали прием для лучших выпускников общеобразовательных школ, профессионально-технических и высших учебных заведений.
На торжественный прием были приглашены около 1000 выпускников.
Президент Эстонии Алар Карис сказал, что хоть и не успел со всеми пообщаться, но ему очень приятно видеть вокруг себя много молодых и умных людей. „Жизнь сведет с этими молодыми людьми и в будущем“, - сказал он.
По словам главы государства, молодежь обращает на себя внимание своим желанием учиться тому, что их интересует.
Как сказал Карис, успешность Эстонии в сфере образования связана с вечным желанием и волей становиться умнее. „Это восходит еще к прошлому и позапрошлому веку. Постараемся это сохранить“, - добавил президент ЭР.
Глава государства пожелал приглашенным счастья и успеха. „Что самое главное: всё время надо учиться дальше“, - сказал он.