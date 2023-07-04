ФОТО И ВИДЕО | Президент Алар Карис принял в Кадриорге лучших выпускников этого года

На торжественный прием были приглашены около 1000 выпускников.

Президент Эстонии Алар Карис сказал, что хоть и не успел со всеми пообщаться, но ему очень приятно видеть вокруг себя много молодых и умных людей. „Жизнь сведет с этими молодыми людьми и в будущем“, - сказал он.

По словам главы государства, молодежь обращает на себя внимание своим желанием учиться тому, что их интересует.

Как сказал Карис, успешность Эстонии в сфере образования связана с вечным желанием и волей становиться умнее. „Это восходит еще к прошлому и позапрошлому веку. Постараемся это сохранить“, - добавил президент ЭР.

Глава государства пожелал приглашенным счастья и успеха. „Что самое главное: всё время надо учиться дальше“, - сказал он.