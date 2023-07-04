04.07.2023, 18:26
ФОТО | В столкновении фургона и легковушки пострадали люди
На перекрестке Лайду теэ столкнулись легковой автомобиль Volvo и фургон Volkswagen.
По предварительным данным, Volvo двигался из Вильянди в сторону Рынгу, а Volkswagen шел со стороны Рынгу и хотел повернуть на Лайду теэ. Фургон не пропустил шедший навстречу Volvo, в результате чего произошло столкновение.
В аварии пострадали три человека, их отправили в больницу.
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