ЧП и криминал
04.07.2023, 18:26

ФОТО | В столкновении фургона и легковушки пострадали люди

 

Во вторник в 17.12 на шоссе Вильянди — Рынгу (волость Вильянди) произошло ДТП, в котором пострадали люди.

На перекрестке Лайду теэ столкнулись легковой автомобиль Volvo и фургон Volkswagen.

По предварительным данным, Volvo двигался из Вильянди в сторону Рынгу, а Volkswagen шел со стороны Рынгу и хотел повернуть на Лайду теэ. Фургон не пропустил шедший навстречу Volvo, в результате чего произошло столкновение.

В аварии пострадали три человека, их отправили в больницу.

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