Экономика
04.07.2023, 18:00

Легендарный трактир навсегда закрыл свои двери

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: VIIVIIEN | SHUTTERSTOCK

В прошлый четверг легендарный раквереский трактир Kurva Kodu, работавший с апреля 1996 года, закрыл свои двери, пишут „Деловые ведомости“.

По словам хозяина заведения Ильмара Ульдриха, таверна сводила концы с концами, но уже много лет не приносила никакой прибыли.

„Это не стоит всех этих усилий“, – признался владелец и добавил, что пришло время начать получать удовольствие от выхода на пенсию.

Расцвет трактира пришелся на первое десятилетие его работы – там проходило множество увлекательных концертов, песенных вечеров, викторин.

Однако наступивший 15 лет назад экономический кризис все перечеркнул, и любимый паб многих раквересцев стал заведением, работающим исключительно в дневное время.

Теперь помещение трактира выставлено на продажу.

Подробнее читайте на dv.ee.

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