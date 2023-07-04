Исследование: западные фирмы платят миллиардные налоги в РФ

1146 иностранных компаний продолжили работать на российском рынке в 2022 году, несмотря на войну России против Украины, пишет DW. В том году суммарный оборот этих предприятий на российском рынке составил 213,9 млрд долларов, а прибыль - 14,1 млрд долларов. С этой суммы в российский госбюджет было уплачено 3,5 млрд долларов налогов. Такие данные приводит во вторник, 4 июля, газета FAZ со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции исследование Киевской школы экономики (KSE) и НПО B4Ukraine.

В публикации отмечается, что до войны в России работали 1387 иностранных компаний. Таким образом, на фоне российского вторжения в соседнее государство рынок страны покинула „только“ 241 западная фирма. Бизнес оставшихся в России предприятий не нарушает санкции, но, учитывая, что через их налоги идет финансирование войны, эта деятельность „имеет и теневую сторону“, отмечают авторы.

Какие западные компании остались в России

В числе западных компаний и концернов, не ставших сворачивать бизнес в РФ, - Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter & Gamble. При этом „обращает на себя внимание, как быстро китайские предприятия занимают ниши, образующиеся после ухода с рынка“ западных конкурентов, пишут журналисты. В пример они приводят четырех китайских автопроизводителей: Chery, Haier, Geely и Haval.

Что касается немецких предприятий, то среди них лишь Metro AG находится в числе компаний с самым высоких оборотом в России и, соответственно, с самыми крупными налоговыми выплатами. Между тем суммарно на компании из ФРГ в 2022 году пришлась вторая по объему сумма налоговых отчислений от иностранных фирм в бюджет РФ.

Немецкие компании в России

Из 371 немецкой компании, присутствовавшей на российском рынке до начала войны России против Украины, 262, или 62% остались там до сегодняшнего дня. Общая сумма их налоговых отчислений за 2022 год составила 402 млн долларов, что соответствует трети от общей суммы налогов, уплаченных всеми компаниями из ЕС в России в том году.