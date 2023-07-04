Убийца Николая Таранкова получил условно-досрочное освобождение

Ближайшие 12 месяцев Юрий Воробей будет находиться под электронным наблюдением, сообщила пресс-служба Вируского окружного суда.

Также решением суда Воробью назначен испытательный срок до 22 сентября 2026 года. Он начнется с момента вступления в силу решения суда, передает rus.err.

Вируская тюрьма возможное освобождение Воробья не поддержала, а Государственная прокуратура поддержала. Уездный суд счёл, что досрочное освобождение заключенного оправдано.

Заключенный не имеет действующих дисциплинарных взысканий, поэтому уездный суд находит, что речь не идет о полностью неподдающемся исправлению человеке.

Заключенный во время нахождения за решеткой активно участвовал в трудовой деятельности, прошел две социальные программы, принимал участие в различных собеседованиях, освоил государственный язык на уровне А1, оформил себе удостоверающий личность документ.

Суд считает, что вышеупомянутая деятельность заключенного в местах лишения свободы позволяет сделать вывод, что речь идет о лице, которое готово к позитивным изменениям в своей жизни, подчиниться дисциплине и сможет с большой долей вероятности вести себя правопослушно.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

В 2017 году Юрий Воробей получил 9,5 лет тюрьмы за убийство Николая Таранкова, в январе 2018 года к этому сроку добавили еще полгода по делу о фентаниле. Под стражей он находится с 24 сентября 2016 года.

Согласно обвинению Госпрокуратуры, 13 сентября 2016 года Воробей убил Таранкова в деревне Саунья в Ляэнемаа, выстрелив в него из незаконного пистолета CZ — семь раз в тело и контрольным выстрелом в голову.

Как Delfi писал ранее, Таранков был другом отца своего убийцы, Виктора Воробья, поэтому Таранков знал Юрия Воробья еще когда тот был ребенком. Отношения между мужчинами были, в основном, хорошими, но в первой половине 2016 года у них возник конфликт в связи с предпринимательской деятельностью Воробья.